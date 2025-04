Ruben Amorim, treinador do Manchester United, assistiu a uma nova derrota da sua equipa na Premier League. Desta vez, diante do Wolverhampton de Vítor Pereira, com um golo do ex-Sporting Pablo Sarabia.

Num jogo em que efetuou alguma rotação, com Bruno Fernandes e Diogo Dalot a começar o jogo no banco, Amorim apontou a falta de eficácia como principal problema.

«Sofremos um golo com o único remate deles à baliza. Eles marcaram um golo e nós perdemos o jogo. Vai ser assim, altos e baixos e até terminar a época. Estes dias são realmente dececionantes. Fomos melhores do que os adversários, mas se não se marcam golos, não se ganham jogos», lamentou à Sky Sports.

Noutra entrevista pós-jogo, desta vez à BBC, Amorim já falou sobre o mercado de transferências.

«Esta época vai acabar assim, por isso temos de aproveitar os aspetos positivos e trabalhar naquilo que temos de melhorar. Eles vão ter uma oportunidade. Temos de olhar para tudo, para o nosso plantel, para o que temos de fazer no mercado. Falamos todos os dias sobre a próxima época e, com o tempo, vamos conseguir o que precisamos para melhorar a equipa», acredita.

O Manchester United venceu apenas uma vez nos últimos cinco jogos na Premier League. Está em 14.º lugar da tabela.