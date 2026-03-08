André Silva marca a passe de Martim Neto, mas perde com Renato Veiga
Villarreal bate Elche no La Cerámica, neste domingo
O Villarreal agravou a série negativa do Elche na Liga espanhola. O 'submarino amarelo' venceu o Elche, de Alicante, por 2-1, em duelo da jornada 27 da Liga espanhola.
A equipa de Marcelino construiu a vitória na primeira parte. O norte-americano Tajon Buchanan inaugurou o marcador aos 31 minutos com um belo remate, em ângulo apertado, desde a direita.
O defesa Santiago Mourino marcou o segundo aos 41 minutos. Na segunda parte, o Elche fez entrar Martim Neto, aos 59 minutos. Pouco depois, aos 77 entrou outro português - André Silva. Os dois participaram no único golo do Elche. Neto marcou o canto à esquerda e André Silva cabeceou para dentro.
Renato Veiga também entrou na segunda parte do lado do Villarreal. Foi este o resultado final, um 2-1 que faz com que o Elche agrave a série negativa (nos últimos cinco jogos, nunca ganhou), com apenas um ponto acima da 'linha de água'. O Villarreal é quarto com 54 pontos.