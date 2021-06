O internacional português André Silva foi eleito pela revista alemã Kicker para o onze ideal da Liga alemã em 2020/21.

O avançado do Eintracht Frankfurt, que foi o segundo melhor marcador do campeonato com 28 golos (apenas atrás de Rober Lewandowski), ganhou a corrida ao norueguês Erling Haaland, avançado do Borussia Dortmund e melhor marcador da Liga dos Campeões nesta época.

O onze ideal da Liga alemã para a Kicker:

Guarda-redes: Manuel Neuer (Bayern Munique);

Defesas: Mathias Ginter (Borussia Monchengladbach), Willy Orban (Leipzig) e Marvi Friedrich (União Berlim);

Médios: Joshua Kimmich (Bayern Munique), Leon Goretzka (Bayern Munique), Angelino (Leipzig), Silas Wamangituka (Estugarda);

Avançados: Thomas Muller (Bayern Munique), Robert Lewandowski (Bayern Munique) e André Silva (Eintracht Frankfurt).