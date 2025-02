Poucos jogos da Liga francesa têm esta magnitude. O Paris Saint-Germain recebeu o Mónaco, no Parque dos Príncipes, nesta sexta-feira, com duplas razões de festa.

Primeiro, porque apresentou uma série de renovações antes do jogo - Vitinha, Nuno Mendes, Achraf Hakimi e o treinador Luis Enrique. Segundo, porque venceu os forasteiros por 4-1.

Talvez galvanizado pela renovação de contrato, o médio português Vitinha marcou logo aos seis minutos de jogo com um livre direto muito inteligente, a surpreender tudo e todos. Quarto tento esta época.

Menos de dez minutos depois foi a vez do Mónaco empatar a partida. O capitão Dennis Zakaria, quase à semelhança de Vitinha, enganou Gigi Donnarumma com um cruzamento/remate que ainda beijou o poste.

Já na segunda parte foi um reforço do PSG que pôs os homens da casa de novo na frente. Kvaratskhelia fez golo aos 54m, estreando-se a marcar com as novas cores, logo a seguir foi a vez de Ousmane Dembélé anotar mais um golo.

O mesmo extremo francês bisou já nos descontos e bem pode agradecer a um português - Nuno Mendes, que também renovou, arrancou do lado esquerdo e cruzou ao segundo poste. João Neves foi titular e Gonçalo Ramos entrou na segunda parte.

Um jogo dominado pelo PSG quer no domínio dos remates, quer da posse de bola. Os parisienses reforçam ainda mais a candidatura ao título francês, com 53 pontos em 21 jogos. Mais 13 que o segundo classificado Marselha e mais 16 que os monegascos (3.º).

Este foi o último jogo do Mónaco antes de defrontar o Benfica na Liga dos Campeões para a primeira mão dos playoffs de acesso aos oitavos. O duelo acontece na quarta-feira, pelas 20 horas, no Principado.