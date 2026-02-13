Tal como avançado em primeira mão pelo Maisfutebol, Cristiano Ronaldo integra a comitiva do Al Nassr que seguiu para a cidade de Al-Mubarraz para defrontar o Al Fateh.

É o regresso do avançado português após três jogos falhados devido a uma 'greve' bem-sucedida. Ronaldo chegou a um acordo com o Fundo de Investimento Público saudita para o pagamento de salários em atraso de funcionários e a devolução de poderes efetivos à direção do Al Nassr.

Cristiano Ronaldo surge nas fotografias partilhadas pelo clube no X, nesta sexta-feira. Além disso, os principais jornais desportivos sauditas garantem a inclusão do avançado na convocatória de Jorge Jesus.

João Félix e os restantes jogadores estrangeiros (excetuando o lesionado Simakan) estão na lista. O Al Nassr é segundo classificado na Liga saudita, a um ponto do Al Hilal.