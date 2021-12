Saud Abdulhamid, jovem lateral direito de 22 anos, é reforço do Al Hilal, equipa comandada por Leonardo Jardim.

O jovem lateral foi formado no rival Al-Ittihad, atual comandante da liga saudita, com mais seis pontos, mas também com mais dois jogos, do que a equipa de Leonardo Jardim, campeão asiática em título.