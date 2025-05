Há novo campeão na Arábia Saudita! O Al Ittihad venceu o Al Raed, fora de casa, nesta quinta-feira, e sagrou-se oficialmente campeão do país. Ganharam por 3-1 e deixaram para trás a concorrência a duas jornadas do fim.

Oumar Gonzalez marcou primeiro para o Al Raed e lançou dúvidas sobre a realização da festa. Pouco depois, numa sequência de eventos invulgar, o Al Ittihad teve de substituir o guarda-redes Predrag Rajkovic após este ter embatido num poste e marcou golo logo a seguir.

Aos 21m, Steven Bergwijn empatou a partida. Aos 40m, foi o português Danilo Pereira que fez o 2-1 num golo que consumou a reviravolta. Al Oboud confirmou o 3-1 na segunda parte.

O Al Ittihad alcança 77 pontos em 32 jogos, enquanto o Al Hilal soma 68 pontos em 31 jogos. Al-Qadisiya tem 65 pontos e é terceiro classificado.

Desta forma, o Al Ittihad sucede ao Al Hilal como campeão saudita. Repete o feito de 2023, quando Nuno Espírito Santo levou esta equipa ao título. É o décimo campeonato da equipa amarela e negra.

It's now OFFICIAL: @ittihad_en 🐅 are the 2024/25 #RoshnSaudiLeague champions 🏆 pic.twitter.com/f7I9r7QJwm