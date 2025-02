O Al Khaleej foi goleado no campeonato saudita na tarde desta quarta-feira, diante do Al Shabab. Os portugueses Fábio Martins e Pedro Rebocho estiveram no onze inicial, mas não conseguiram evitar uma pesada derrota por 5-1, em jogo a contar para a 19.ª jornada da competição.

O neerlandês Wesley Hoedt inaugurou o marcador aos 25 minutos, a favor do Al Shabab. Al Salem empatou para os forasteiros com assistência de Pedro Rebocho.

O Al Shabab viria a marcar quatro golos na segunda parte, com um hat-trick do experiente Hamdallah (63, 77 e 90 minutos) e o bis de Hoedt (90+3').

Assim, o Al Shabab, orientado por Fatih Terim, colocou-se no sexto lugar da tabela classificativa com 32 pontos. Já o Al Khaleej é oitavo classificado com 27 pontos.