Artur Jorge acaba de ser eleito como «melhor treinador da América», numa votação promovida anualmente pelo jornal uruguaio El País. O treinador que liderou o Botafogo à conquista do Brasileirão e da Taça Libertadores é, assim, o segundo treinador português, num espaço de cinco anos, a receber este prémio do conceituado jornal, cinco anos depois de Abel Ferreira.

Num dia em que Artur Jorge dá uma extensa entrevista ao Maisfutebol, recebe mais uma distinção que o coroa como o melhor treinador da América do Sul numa votação em que deixou para trás Gustavo Costas, treinador do Racing Cube, e Lionel Scaloni, selecionador da Argentina.

Artur Jorge é, assim, o segundo português a receber este prémio do El País depois de Abel Ferreira já o ter feito em 2021, no ano em que, além do Brasileirão, conquistou a segunda Libertadores do seu currículo à frente do Palmeiras.