Sortes diferentes para os treinadores portugueses nos jogos de qualificação da zona asiática para o Mundial 2026, com os Emirados Árabes Unidos de Paulo Bento a vencerem e o Bahrein de Rui Bento a perder.

Começamos pelo Grupo A, onde o Koweit de Rui Bento, de visita ao poderoso vizinho Qatar, caiu com uma derrota por 3-0, num jogo em que Akram Afif bisou (47 e 68m), com Al-Rawi (51m) a marcar pelo meio.

Com esta derrota, o Qatar comanda o Grupo A, com o máximo de 9 pontos em três jogos, destacando-se à frente da Índia (4 pontos), Koweit (3) e Afeganistão (1).

Entretanto, no Grupo H, os Emirados Árabes Unidos de Paulo Bento continuam cem por cento vitoriosos, depois de baterem, esta quinta-feira, o Iémen por 2-1.

A seleção comandada por Paulo Bento chegou ao intervalo a vencer por 1-0, graças a um penálti convertido por Saleh, mas permitiu o empate, já na segunda parte, na sequência de um autogolo de Idrees (69m). O golo da vitória chegou três minutos depois, marcado por Sultan Adil.

Com esta vitória, os EAU, também só com vitórias, comandam o Grupo H com 9 pontos, à frente do Bahrain (6 pontos), Iémen (3) e Nepal (0).