O Atlético de Madrid ainda apanhou um susto, no dia do 120.º aniversário, mas acabou por vencer o Maiorca por 3-1, em jogo da 31.ª jornada da Liga espanhola.

Matija Natasic deu vantagem à equipa visitante ao minuto 20, na sequência de um lance de bola parada.

O Atlético restabeleceu a igualdade já em período de compensação da primeira parte, por intermédio do argentino Rodrigo de Paul, para alívio de Diego Simeone.

Logo no início da segunda parte a formação «colchonera» deu a volta ao marcador, com um belo golpe de cabeça de Álvaro Morata (47m).

Yannick Ferreira-Carrasco fechou as contas ao minuto 77: apareceu isolado, mas depois teve muita classe a fintar o guarda-redes.

Com este resultado o Atlético de Madrid fica a dois pontos do rival, Real Madrid, derrotado na véspera pelo Girona, com póquer de Taty Castellanos.

O Getafe, com Domingos Duarte a tempo inteiro, foi derrotado em casa pelo Almería (1-2), que teve Samú Costa a partir do minuto 87.

O colombiano Luis Suárez marcou os dois golos da equipa visitante (7 e 58m).

Pelo meio Djene Dakonam viu o cartão vermelho e deixou o Getafe reduzido a dez elementos (45+3).

O melhor que a equipa da casa conseguiu o tento de honra, por Borja Mayoral (71m).

Com este resultado o Almería afasta-se da zona de despromoção, enquanto que o Getafe fica logo acima dos lugares de descida, com um ponto mais do que o Valencia.