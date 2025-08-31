Internacional
Há 1h e 20min
Atenção, Benfica: Qarabag vence pela primeira vez no campeonato
Equipa azeri bateu o Karvan por 2-0
O Qarabag, primeiro adversário do Benfica na fase de liga da Champions, venceu neste domingo pela primeira vez no campeonato do Azerbaijão, ao triunfar em casa do Karvan, por 2-0, em jogo da segunda jornada.
Com o português Vítor Rosa como titular do oponente Karvan, o Qarabag adiantou-se no marcador com um autogolo de Elvin Yunuszada, aos 11 minutos, antes de o ganês Emmanuel Addai confirmar o triunfo, aos 73.
Com um jogo em atraso, o Qarabag é sexto classificado, com três pontos, a sete de um trio de líderes, e com menos um do que o Karvan.
O campeão azeri visita o Estádio da Luz em 16 de setembro, na primeira jornada da fase de liga da Liga dos Campeões. Será o primeiro duelo oficial entre as duas equipas.
