O Qarabag, primeiro adversário do Benfica na fase de liga da Champions, venceu neste domingo pela primeira vez no campeonato do Azerbaijão, ao triunfar em casa do Karvan, por 2-0, em jogo da segunda jornada.

Com o português Vítor Rosa como titular do oponente Karvan, o Qarabag adiantou-se no marcador com um autogolo de Elvin Yunuszada, aos 11 minutos, antes de o ganês Emmanuel Addai confirmar o triunfo, aos 73.

Com um jogo em atraso, o Qarabag é sexto classificado, com três pontos, a sete de um trio de líderes, e com menos um do que o Karvan.

O campeão azeri visita o Estádio da Luz em 16 de setembro, na primeira jornada da fase de liga da Liga dos Campeões. Será o primeiro duelo oficial entre as duas equipas.