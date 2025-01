O Olympiakos venceu neste domingo o Atromitos por 2-1, em jogo da 19.ª jornada da Liga grega, e consolidou a liderança no campeonato, quatro dias antes de visitar o FC Porto para a Liga Europa.

Em Atenas, a equipa visitante adiantou-se no marcador, com dois golos em cinco minutos: Panagiotis Restos fez o primeiro, aos 18 minutos, e o avançado marroquino Ayoub El Kaabi aumentou a vantagem, com assistência do lateral português Costinha.

O ex-Rio Ave foi o único português no onze inicial do Olympiakos, com o ex-Benfica Chiquinho e o ex-FC Porto David Carmo a entrarem na segunda parte. Costinha teve ainda o azar de conceder um autogolo, aos 37 minutos.

O Olympiakos é primeiro no campeonato, com 43 pontos, mais seis do que o AEK Atenas, que ainda hoje visita o Panathinaikos, enquanto o Atromitos é nono, com 22.

A equipa de Mendilibar visita na quinta-feira o FC Porto, em jogo da sétima jornada da fase regular da Liga Europa. Ambos procuram assegurar um lugar nos playoffs da competição. O encontro está agendado para as 17h45, no Estádio do Dragão, no Porto.