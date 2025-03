Beto ganha destaque em Inglaterra aos 27 anos. O avançado luso-guineense (representa a seleção da Guiné-Bissau após nunca ter sido chamado à Seleção portuguesa) está entre os nomeados para melhor jogador do mês da Premier League para a Associação Profissional de Futebolistas inglesa.

Beto somou cinco golos em seis jogos na competição em fevereiro, num mês de afirmação. Foram tantos golos como na época passada toda, na estreia pelo Everton.

Marcou a Manchester United, Crystal Palace, Liverpool e um bis ao Leicester. Em todos esses jogos, o Everton não perdeu.

Ao avançado somam-se ainda os nomeados Matheus Cunha, Jean-Philippe Mateta, Yankuba Minteh, Mohamed Salah e Djed Spence. Serão os fãs da competição que vão determinar o vencedor.

🏆 Beto has been nominated for @PFA Premier League Fans' Player of the Month for February!



