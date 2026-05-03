Num duelo de portugueses no Brasil, o Flamengo empatou a duas bolas com o Vasco da Gama, em jogo da jornada 14 do Brasileirão.

A equipa orientada por Leonardo Jardim começou bem o jogo e mostrou superioridade, marcando aos oito minutos por Pedro. Jorginho ampliou a vantagem de grande penalidade aos 60m.

Tudo parecia tranquilo para a equipa da casa, mas o Vasco da Gama chegou ainda ao empate na reta final. Robert Renan (84m) e Hugo Moura (90+7m) fizeram os dois golos dos visitantes.

Nuno Moreira, extremo português do Vasco, assistiu para o 2-1, de canto. Tinha entrado no jogo aos 75 minutos.

Assim, o Flamengo perdeu a oportunidade de se aproximar do Palmeiras de Abel Ferreira. A equipa carioca chegou aos 27 pontos e continua a seis do líder. O Vasco, por sua vez, chegou a 17 pontos, e fica na 12ª posição.