Brasil: Flamengo de Leonardo Jardim empata com Vasco de Nuno Moreira
Extremo português assistiu para o golo do empate
Extremo português assistiu para o golo do empate
Num duelo de portugueses no Brasil, o Flamengo empatou a duas bolas com o Vasco da Gama, em jogo da jornada 14 do Brasileirão.
A equipa orientada por Leonardo Jardim começou bem o jogo e mostrou superioridade, marcando aos oito minutos por Pedro. Jorginho ampliou a vantagem de grande penalidade aos 60m.
Tudo parecia tranquilo para a equipa da casa, mas o Vasco da Gama chegou ainda ao empate na reta final. Robert Renan (84m) e Hugo Moura (90+7m) fizeram os dois golos dos visitantes.
Nuno Moreira, extremo português do Vasco, assistiu para o 2-1, de canto. Tinha entrado no jogo aos 75 minutos.
Assim, o Flamengo perdeu a oportunidade de se aproximar do Palmeiras de Abel Ferreira. A equipa carioca chegou aos 27 pontos e continua a seis do líder. O Vasco, por sua vez, chegou a 17 pontos, e fica na 12ª posição.