Com Dorival Júnior, o sucessor de Paulo Sousa, já sentado no banco, o Flamengo saiu derrotado do reduto do Internacional (3-1).

A equipa de Porto Alegre chegou à vantagem logo na primeira jogada do desafio, com um golo de Wanderson (1m).

O mesmo jogador festejou o «bis» ao minuto 22, num lance em que puniu um mau passe de Éverton Ribeiro a meio-campo.

O Flamengo reduziu ao minuto 58, por Andreas Pereira, mas o Internacional confirmou o triunfo com um penálti de Pedro Henriques, já em período de compensação (90+2).

O Internacional soma agora 18 pontos, a três do Corinthians, de Vítor Pereira, que bateu o Juventude. Pelo meio está o Palmeiras, de Abel, que joga neste domingo, mas soma 19 pontos.

O Flamengo continua com 12 pontos, em igualdade pontual com o Cuiabá, a primeira equipa da zona de despromoção. Já com António Oliveira no banco, ultrapassados os problemas burocráticos, o Cuiabá empatou em casa com o Bragantino neste sábado (1-1).

Artur deu vantagem à equipa visitante (17m), mas um penálti de André (45+6m) fez a igualdade para a equipa do técnico português.

Veja o resumo do Internacional-Flamengo: