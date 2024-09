O Palmeiras, de Abel Ferreira, soma e segue no Brasileirão na perseguição ao primeiro posto da tabela, ocupado pelo Botafogo. O 'Verdão' venceu o Criciúma por 5-0, em casa, num jogo completamente dominado pelos campeões nacionais.

Flaco Lopez deu início à goleada logo aos dois minutos de jogo. Felipe Anderson, antigo jogador do FC Porto, marcou aos 14 minutos e Tobias Figueiredo, aos 30 minutos, marcou na própria baliza. Momento infeliz do antigo defesa do Sporting e do Nacional, que desviou de joelho para dentro da baliza.

Felipe Anderson assistiu depois o menino Estevão, de 17 anos, na segunda parte. Aos 66 minutos, o Palmeiras ficou reduzido a dez elementos com a expulsão de Caio Paulista. Ainda assim, Raphael Veiga marcou mais um tento para o Palmeiras e fez o 5-0.

O Palmeiras soma 23 pontos e está a três do Botafogo de Artur Jorge, que é líder no campeonato. Noutro jogo da noite, o Bragantino, orientado pelo português Pedro Caixinha, empatou a duas bolas com o Grémio e ocupa a 12.ª posição.