O futebolista português Bruno Fernandes é o médio mais caro das principais ligas europeias para uma potencial transferência, indica o estudo bianual do Observatório do Futebol (CIES), publicado esta quarta-feira e que avalia o ex-Sporting em 151,1 milhões de euros.

Bruno, que tem contrato com o clube inglês até 2025, valorizou cerca de 47 milhões em relação a junho e, na lista global das ligas estudadas – Inglaterra, Alemanha, Espanha, França e Itália – surge no quarto lugar. Marcus Rashford, também do Manchester United, lidera a lista absoluta, com um valor avaliado em 165,6 milhões de euros, seguido de Erling Haaland (Borussia Dortmund, 152 milhões) e Alexander-Arnold (Liverpool, 151,1 milhões).

João Félix no topo em Espanha

Outro português, João Félix, aparece no sétimo lugar da lista geral, é o mais caro da liga espanhola e, por posição, o quinto mais caro, avaliado pelo CIES em 141,5 milhões de euros. Destaque ainda para o defesa português do Manchester City, Rúben Dias, que ocupa a 13.ª posição geral.

Quanto a outros portugueses, Bernardo Silva, do Manchester City, é o 17.º avançado mais caro, avaliado em 97,3 milhões de euros. Neste setor, Diogo Jota (Liverpool, 82,1 milhões) surge em 25.º e Francisco Trincão (Barcelona, 60,4 milhões) no 40.º lugar.

Cristiano Ronaldo, da Juventus, ocupa a 131.ª posição da lista geral, com um valor de 47 milhões de euros.

O estudo que avaliou as cinco ligas apurou os valores para cada jogador com base em oito variáveis: idade, duração do contrato, nível desportivo, nível económico, inflação, exibições, progressão de carreira e estatuto internacional.