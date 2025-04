O internacional português Bruno Fernandes foi considerado o jogador do mês de março da Premier League (mesmo com o Manchester United em 13.º lugar). O médio marcou dois golos e fez duas assistências no período em questão.

Num mês com apenas dois jogos da Premier League (com compromissos de seleções pelo meio e Taça de Inglaterra), Bruno Fernandes marcou um golo diante do Arsenal no empate caseiro por 1-1 e foi decisivo na vitória esclarecida dos red devils sobre o Leicester City, por 3-0. Marcou um golo e deu duas assistências.

É a quinta vez que Bruno Fernandes recebe este prémio. A última vez aconteceu já em dezembro de 2020, no ano de estreia pelo Manchester United. Iguala Wayne Rooney e Robin Van Persie no número de prémios.