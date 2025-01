Abel Ferreira lança um relógio em parceria com a Magnum, umas das maiores fábricas de relojoaria do mundo. O modelo, exclusivo, foi apresentado pelo treinador português, esta segunda-feira, com a assinatura «ONE by Abel Ferreira».

Apenas serão produzidas 500 unidades e todos os relógios terão a frase de marca do treinador, «Cabeça Fria, Coração Quente», como já aconteceu com o livro lançado pelo treinador, com o mesmo título.

«O relógio carrega em si experiências, emoções, histórias e, sobretudo, conexões profundas que fui vivenciando ao longo da minha jornada no Brasil, e que desejo que possam sentir quando o colocarem no pulso», referiu Abel.

Os lucros das vendas serão doados a uma causa solidária.