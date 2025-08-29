Candidato à presidência do Fenerbahçe anuncia acordo com Sérgio Conceição
Sadettin Saran diz que tem um entendimento com o treinador português
Um candidato à presidência do Fenerbahçe, o empresário Sadettin Saran, anunciou nas redes sociais que tem um entendimento com Sérgio Conceição para tornar-se treinador do clube turco.
Após o anúncio da saída de José Mourinho do Fenerbahçe, nesta sexta-feira, Saran garantiu que tem um pré-acordo com o treinador português e até disponibilizou-se a facilitar a chegada do técnico antes das eleições.
E o negócio até pode ser feito «em melhores condições» do que o contrato de José Mourinho, garante Sadettin Saran.
«Estamos todos cientes da notícia de que o nosso treinador, José Mourinho, foi demitido pela direção do clube a partir de hoje. Considerando que faltam exatamente 23 dias para as eleições, a decisão sobre o novo treinador é, sem dúvida, de vital importância. Neste momento, temos de afirmar que o nosso candidato a treinador é Sérgio Conceição», anunciou, em comunicado.
«Convidamos a nossa direção a tomar medidas imediatas. Sérgio Conceição está pronto para vir para o nosso clube em melhores condições do que o nosso antigo treinador Mourinho. Temos total confiança de que Conceição nos levará ao sucesso que tanto almejamos, dado o seu caráter ambicioso e entusiasmante, que está em sintonia com os genes do nosso clube», continuou Saran.
«Esperamos que a nossa administração aja com essa visão e pensamento, e ficaríamos felizes em intervir se houver alguma obrigação que nos caiba. O Fenerbahçe é mais importante do que qualquer outra coisa», apelou, por fim, o candidato.
Sérgio Conceição, antigo treinador emblemático do FC Porto, teve uma curta aventura no Milan, de Itália, acabando despedido no final da última temporada. Está livre no mercado.
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkan Adayı Sadettin Saran'ın Açıklaması pic.twitter.com/h3uPtGcDYf— Söz Fenerbahçe (@sozfb2025) August 29, 2025