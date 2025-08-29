Um candidato à presidência do Fenerbahçe, o empresário Sadettin Saran, anunciou nas redes sociais que tem um entendimento com Sérgio Conceição para tornar-se treinador do clube turco.

Após o anúncio da saída de José Mourinho do Fenerbahçe, nesta sexta-feira, Saran garantiu que tem um pré-acordo com o treinador português e até disponibilizou-se a facilitar a chegada do técnico antes das eleições.

E o negócio até pode ser feito «em melhores condições» do que o contrato de José Mourinho, garante Sadettin Saran.

«Estamos todos cientes da notícia de que o nosso treinador, José Mourinho, foi demitido pela direção do clube a partir de hoje. Considerando que faltam exatamente 23 dias para as eleições, a decisão sobre o novo treinador é, sem dúvida, de vital importância. Neste momento, temos de afirmar que o nosso candidato a treinador é Sérgio Conceição», anunciou, em comunicado.

«Convidamos a nossa direção a tomar medidas imediatas. Sérgio Conceição está pronto para vir para o nosso clube em melhores condições do que o nosso antigo treinador Mourinho. Temos total confiança de que Conceição nos levará ao sucesso que tanto almejamos, dado o seu caráter ambicioso e entusiasmante, que está em sintonia com os genes do nosso clube», continuou Saran.

«Esperamos que a nossa administração aja com essa visão e pensamento, e ficaríamos felizes em intervir se houver alguma obrigação que nos caiba. O Fenerbahçe é mais importante do que qualquer outra coisa», apelou, por fim, o candidato.

Sérgio Conceição, antigo treinador emblemático do FC Porto, teve uma curta aventura no Milan, de Itália, acabando despedido no final da última temporada. Está livre no mercado.