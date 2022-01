Os portugueses Xande Silva e Cafú saltaram do banco, mas não conseguiram ajudar o Nottingham Forest a evitar a derrota na visita ao campo do Cardiff (1-2) em jogo da 29.ª jornada do Championship. O histórico emblema inglês falha, assim, a reentrada no grupo dos seis primeiros que lutam pela promoção à Premier League.

A equipa da casa adiantou-se no marcador, aos 6 minutos, com um golo de Hugill, e depois reforçou a vantagem na segunda parte, por Isaak Davies, aos 65. Foi nessa altura que a equipa de Nottingham arriscou mais e lançou Xande Silva no jogo, com o antigo jogador do Vitória a render Jack Colback aos 68 minutos. A dez minutos do final, Cafú também foi a jogo, para o lugar de Steve Cook, mas o Nottingham não conseguiu melhor do que reduzir a diferença, já em tempo de compensação, por Keinan Davis.

Com esta derrota, o Nottingham Forest segue no oitavo lugar, com menos dois pontos do que Midlesbrough e West Brom que ocupam os últimos lugares de acesso ao play-off de promoção.

Também este domingo, Derby County e Birmingham City empataram 2-2 num campeonato que continua a ser liderado pelo Fulham de Marco Silva que lidera com 58 pontos, mais cinco do que o segundo classificado, o Blackburn Rovers.