China: Henan de Daniel Ramos vence e sobe ao oitavo lugar
Equipa do treinador português ganhou ao Tianjin do ex-Moreirense Guilherme Schettine
O Henan, orientado por Daniel Ramos, venceu o Tianjin por 2-1, em jogo a contar para a 13.ª jornada da Liga chinesa.
A equipa do treinador português entrou melhor no encontro, adiantando-se pelos pés de Gustavo que, aos 26 minutos, apontou o quarto tento na temporada em 14 jogos.
No segundo tempo, a equipa da casa empatou com golo de Quiles (60m). Contudo, a vitória para a formação de Daniel Ramos foi confirmada por Bruno Nazário (86m), que não tremeu na marcação da grande penalidade.
Com esta triunfo, o Henan sobe ao oitavo lugar, com 12 pontos, e soma três vitórias nos últimos cinco encontros. Quanto ao Tianjin, é último classificado, com apenas um ponto.
