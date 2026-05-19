O Henan, orientado por Daniel Ramos, venceu o Tianjin por 2-1, em jogo a contar para a 13.ª jornada da Liga chinesa.

A equipa do treinador português entrou melhor no encontro, adiantando-se pelos pés de Gustavo que, aos 26 minutos, apontou o quarto tento na temporada em 14 jogos.

No segundo tempo, a equipa da casa empatou com golo de Quiles (60m). Contudo, a vitória para a formação de Daniel Ramos foi confirmada por Bruno Nazário (86m), que não tremeu na marcação da grande penalidade. 

Com esta triunfo, o Henan sobe ao oitavo lugar, com 12 pontos, e soma três vitórias nos últimos cinco encontros. Quanto ao Tianjin, é último classificado, com apenas um ponto.

