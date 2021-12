Quatro futebolistas portugueses figuram no onze ideal da época 2021/2022 da Premier League, até ao momento, indica o mais recente relatório do Observatório do Futebol (CIES), esta segunda-feira.

Rúben Dias, João Cancelo, Bernardo Silva (Manchester City) e Diogo Jota (Liverpool) estão entre a equipa ideal da competição inglesa, com base no índice de desempenho estatístico do CIES, num estudo que contemplou, porém, apenas os jogadores que já tenham jogado um mínimo de 900 minutos desde o início da atual temporada.

Portugal é mesmo o país mais representado no onze ideal do principal campeonato de Inglaterra.

Em Itália, há mais um português a figurar no onze ideal: Rafael Leão, do AC Milan.

Nas outras três principais ligas europeias, as ‘big-5’, não há portugueses nas equipas das ligas espanhola, alemã e francesa.

Veja os onzes ideais das cinco principais ligas europeias, na galeria associada.