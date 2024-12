Enzo Maresca acredita que jogadores como Cole Palmer e João Félix são a razão pela qual as pessoas compram bilhetes para ver jogos de futebol. As declarações do treinador do Chelsea foram tecidas à televisão do clube, no domingo.

Os blues somaram um convincente triunfo por 3-0 sobre o Aston Villa, numa das suas melhores exibições da época. Com esta vitória, voltam a subir aos três primeiros lugares e igualam o Arsenal em pontos, mantendo-se no caminho da qualificação para a Liga dos Campeões.

Palmer estava há três jogos sem marcar antes de encontrar o fundo da baliza contra o Villa, sendo considerado o homem do jogo. Já Félix entrou na reta final da segunda parte e fez uma jogada brilhante travada apenas pelo guarda-redes Emiliano Martínez.

«Cole Palmer e João Félix são jogadores que fazem as pessoas comprarem bilhetes. Não quer dizer que os outros não sejam bons, mas eles são diferentes dos outros. O Cole Palmer consegue ver coisas, tal como o João, que os outros não conseguem ver», garantiu o técnico.