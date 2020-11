Pesadelo total para Carlos Queiroz em Quito.

A Colômbia, treinada pelo técnico português, sofreu uma dura goleada por 6-1, diante do Equador.

Com os portistas Mateus Uribe e Luis Diáz no onze titular – saíram ambos ainda antes do intervalo (!) – a entrada da equipa da casa foi fortíssima.

Robert Arboleada, aos sete minutos, e Ángel Mena, aos nove, deram vantagem ao Equador, que marcou quatro golos na primeira parte.

Estrada fez o terceiro aos 32m, e Xavier Arriaga o quarto, aos 39m, antes de James Rodríguez reduzir de penálti aos 45m.

Na segunda parte, com o sportinguista Gonzalo Plata em campo desde os 32m, o Equador chegou ao 5-1, precisamente graças a um golaço do jovem leão.

E nem a expulsão de Plata nos festejos do golo impediu que a equipa da casa marcasse mais uma vez, com Estupiñán a fechar o marcador já nos descontos.

Este é um resultado histórico para o Equador que nunca tinha marcado seis golos num jogo das eliminatórias para o Mundial.

Depois de disputados os dois primeiros encontros da quarta jornada, Brasil e Equador somam nove pontos, contra sete da Argentina, seis do Uruguai, cinco do Paraguai, quatro do Chile e da Colômbia, três da Venezuela, um do Peru e nenhum da Bolívia.