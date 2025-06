A Juventus está a preparar-se para defrontar o Real Madrid, na terça-feira, em duelo dos oitavos de final do Mundial de Clubes. A dois dias do jogo, Igor Tudor teve uma boa notícia que envolve um jogador português.

O extremo Francisco Conceição treinou com o grupo após um problema no gémeo da perna direita, segundo a imprensa italiana. Com o regresso do português, o treinador terá todos os jogadores disponíveis exceto o lesionado Savona, a contas com uma lesão grave.

No último duelo da fase de grupos, Conceição não saiu do banco diante do Manchester City, já depois de ter apresentado problemas físicos. O colega Alberto Costa tem sido sempre titular nesta competição.

Francisco Conceição soma 39 jogos pela Juventus, com sete golos marcados e quatro assistências. Está emprestado pelo FC Porto, não estando ainda definida a continuidade do jovem português na Juventus para a próxima época.