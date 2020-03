Alívio para Pedro Martins, José Sá, Rúben Semedo, Bruno Gaspar e Cafú. O Olympiakos anunciou esta quarta-feira que todos os membros do plantel e da equipa técnica fizeram testes com resultados negativos ao novo coronavírus.

A equipa do Pireu estava em alerta máximo depois do presidente do clube, Evangelos Marinakis ter acusado um teste positivo de Covid-19.

O Olympiakos vai receber na quinta-feira o Wolverhampton, em jogo da Liga Europa, depois de ter eliminado o Arsenal na mesma competição.

O Arsenal anunciou, entretanto, que o jogo com o Manchester City, previsto para esta quarta-feira, foi adiado, como medida de prevenção, uma vez que alguns jogadores dos gunners tiveram contato próximo com o dirigente grego.