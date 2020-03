O presidente do Olympiakos e do Nottingham Forest, Evangelos Marinakis, anunciou esta terça-feira que está infetado com coronavírus.

Numa nota publicada nas redes sociais, o empresário grego garantiu que está a «tomar todas as medidas necessárias e a seguir as instruções dos médicos».

Recorde-se que são vários os jogadores portugueses presentes em ambas as equipas. Tobias Figueiredo, Yuri Ribeiro, Alfa Semedo, João Carvalho e Tiago Silva encontram-se ao serviço da equipa inglesa.

Na Grécia, Pedro Martins é o técnico do Olympiakos. No plantel da equipa grega estão ainda José Sá, Ruben Semedo, Bruno Gaspar e ainda Cafú.

De referir que Marinakis esteve presente na partida da última sexta-feira entre o Nottingham Forest e o Milwall, jogo a contar para a 37.ª jornada do Championship.