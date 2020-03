O jogo particular entre o México e a Colômbia comandada por Carlos Queiroz, previsto para 30 de maio, foi adiado devido à pandemia da covid-19, segundo anunciou a Federação Mexicana de Futebol.

O organismo federativo informou que se mantém o acordo entre as duas instituições para a realização do encontro, que deveria disputar-se em Denver, nos Estados Unidos, no âmbito da preparação para a fase de qualificação para o Mundial de 2022.