André Silva, Diogo Dalot, Diogo Jota e José Fonte juntaram-se à APEX, uma gestora de investimentos portuguesa focada no desporto, para se tornarem investidores da Baller League, uma competição inovadora de futebol 6 contra 6, que mistura desporto e entretenimento.

«Após uma primeira temporada bem-sucedida na Alemanha, com uma média superior a três milhões de espectadores por jornada na Twitch, a Baller League anunciou a sua expansão, com o lançamento de duas novas ligas no Reino Unido e nos Estados Unidos, previstas para 2025, sendo que a liga do Reino Unido será lançada ainda no primeiro trimestre de 2025», escreveu a APEX em comunicado à imprensa.

O CEO da APAEX está confiante que de que esta aposta será um «sucesso internacional», à semelhança dos internacionais portugueses que também reforçam o apoio ao projeto.

Diogo Jota assumiu que a Baller League «tem muito em comum com o mundo do Esports e do streaming», enquanto André Silva elogiou o regresso à essência pura do futebol. «O que faz a Baller League destacar se é a maneira como traz de volta os elementos puros do futebol, que os fãs reconhecem de quando jogavam em criança», refere o avançado do Leipzig.

Para Diogo Dalot, internacional português e jogador do Manchester United, «a Baller League oferece uma nova perspetiva, combinando o futebol com um entretenimento emocionante»,

Já para José Fonte, internacional português e campeão europeu, esta nova aposta que combina o futebol com a cultura dos influenciadores, «virá a atrair atenção dos fãs em todo o mundo». «Mal posso esperar para ver como esta liga vai reformular a cultura do futebol e continuar a crescer», remata o jogador do Casa Pia.