Numa entrevista ao jornalista (e amigo) Eduardo Aguirre, para o canal espanhol la Sexta TV, Cristiano Ronaldo disse que Mateo, um dos seus filhos mais novos, prefere o francês Kylian Mbappé ao capitão da Seleção portuguesa.

«O meu filho Mateo gosta muito do Mbappé», começou por dizer CR7, que admite sentir-se um bocadinho «picado» com o que o filho diz: «'Papá, o Mbappé é melhor que tu'», imitou Ronaldo, em tom de brincadeira.

Mas este garante ao filho: «Não, o pai é melhor do que o Mbappé porque tem mais golos do que ele», atira o português, despertando um sorriso no entrevistador Edu Aguirre.

A verdade é que, olhando pelo prisma do experiente avançado, Ronaldo tem 920 golos em 1261 jogos oficiais. Mbappé soma 'apenas' 353 golos em 486 jogos oficiais.