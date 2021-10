Cristiano Ronaldo reagiu com «orgulho» ao facto de ter voltado a ser eleito «jogador do mês» na Premier League, treze anos depois da última vez. Numa mensagem publicada nas redes sociais, o goleador português agradeceu, em primeiro lugar, aos companheiros de equipa.

«Orgulhoso por ter sido eleito jogador do mês entre tantos grandes jogadores da Premier League. Obrigado aos meus companheiros do Manchester United, sem eles não teria sido possível. Vamos continuar a trabalhar duro e os resultados acabarão por surgir», escreveu o internacional português.

Proud to be elected Player Of The Month among so many great players in the Premier League. Thanks to all my teammates at Man. United, couldn’t have done it without them. Let’s keep working hard and the results will come!🔴⚫️💪🏽 pic.twitter.com/OFFmdyfJ7z