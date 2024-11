Além de Lamine Yamal, que conquistou o Golden Boy, o Tuttosport enviou outros prémios para Barcelona. A avançada Aitana Bonmatí, de 26 anos, foi eleita a melhor jogadora do Mundo.

Na última época, Bonmatí conseguiu 23 golos e 17 assistências em 49 jogos, entre Barcelona e seleção espanhola. Por isso, a média contribuiu de forma decisiva para a conquista de todas as provas pelas catalãs, com destaque para a Champions.

Na presente temporada, acumula oito golos e cinco assistências em 21 jogos, oito dos quais por Espanha.

Por sua vez, Vicky López arrecadou o prémio sub-21. A média do Barcelona conseguiu nove golos e seis assistências na última época. Em 2023/24, leva quatro golos e uma assistência em 13 encontros.

Numa distinção entregue desde 2022, esta é a primeira jogadora espanhola a arrecadar o galardão, depois da alemã Jule Brand (Wolfsburgo) e da colombiana Linda Caicedo (Real Madrid).

🏆 𝐆𝐨𝐥𝐝𝐞𝐧 𝐆𝐢𝐫𝐥 & 𝐆𝐨𝐥𝐝𝐞𝐧 𝐖𝐨𝐦𝐚𝐧 𝟐𝟎𝟐𝟒🏆 pic.twitter.com/S2OApDNEaS — FC Barcelona Femení (@FCBfemeni) November 27, 2024

Quanto ao melhor presidente, o galardão ficou em Itália, sendo entregue a Antonio Percassi, de 71 anos, da Atalanta. De recordar que o emblema de Bérgamo conquistou a Liga Europa, além de perder a final da Taça de Itália e terminar o campeonato no 4.º lugar.

Na presente temporada, o emblema italiano é 2.º na Serie A e 4.º na Champions.

Continuando na senda de dirigentes, Txiki Begiristain, em fim de ciclo no Manchester City, foi considerado o melhor diretor desportivo de 2024. Por sua vez, Jorge Mendes foi distinguido como o agente do ano.

Por fim, o alemão Toni Kroos, médio que terminou a carreira em julho, foi considerado o melhor jogador do Mundo. Até porque terminou no topo, conquistando Liga, Supertaça e Liga dos Campeões pelo Real Madrid. Quanto à campanha pela Alemanha, alcançou os quartos de final do Europeu.