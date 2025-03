Deco, diretor desportivo do Barcelona, desmentiu o agente Jorge Mendes em relação à renovação de Lamine Yamal. É que o empresário disse na terça-feira, à saída de um jantar partilhado com Deco e Joan Laporta, que a renovação do espanhol estava encaminhada.

«Só falámos do Lamine e está tudo bem. Ele vai renovar, ele vai renovar», disse o agente português aos jornalistas presentes.

Porém, antes do início do Benfica-Barcelona, um dia depois, o diretor desportivo do Barcelona desmentiu o compatriota em declarações aos microfones da Movistar.

«Ontem, ao jantar, não falámos sobre a renovação de Lamine. Falaremos sobre isso quando chegar a altura. Não vamos falar da renovação de Lamine com 20 pessoas à mesa», garantiu Deco.

O jogador de 17 anos tem contrato até junho de 2026. O Barcelona pretende dar uma grande melhoria salarial à sua jovem estrela.