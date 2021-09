O português Pedro Ferreira marcou dois golos na vitória do Aalborg por 3-2 na visita ao Viborg, na oitava jornada do campeonato da Dinamarca.

Antigo jogador de Mafra e Varzim, o português bsou com golos aos 43 e 52 minutos, depois de a equipa ter estado a perder por 1-0. O Viborg ainda empatou, mas Kasper Kusk fez o 3-2 final para o Aalborg, que é terceiro classificado, a cinco pontos do líder Copenhaga e a três do Midtjylland, adversário do Sp. Braga na Liga Europa.