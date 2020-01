Os antigos jogadores do FC Porto Felipe (At. Madrid) e Fernando (Sevilha) integram o onze de revelações da Liga Espanhola para o jornal Marca, eles que chegaram esta temporada aos respetivos clubes.

O onze de revelações tem também o português Domingos Duarte, que foi formado no Sporting e brilha no Granada, sendo que só o Sevilha (Fernando e Ocampos), Villarreal (Pau Torres e Anguissa) e Osasuna (Rubén García e Chimy Ávila) são os clubes que colocam dois jogadores no onze ideal de revelações.