EAU: Paulo Sousa vence dérbi do Dubai e pressiona líder Al Ain
Quinta vitória consecutiva do Al Shabab Al-Ahli na liga dos Emirados
O Shabab Al-Ahli, equipa comandada por Paulo Sousa, venceu este domingo o dérbi do Dubai, em casa, frente ao Al-Wasl, por 3-1 e, desta forma, subiu ao segundo lugar do campeonato dos Emirados Árabes Unidos.
Num duelo entre dois candidatos ao título, até foi o Al-Wasl, com os portugueses Pedro Malheiro e Sérginho Andrade de início, que chegou ao intervalo em vantagem, graças a uma grande penalidade, convertida, aos 44 minutos, por Saleh.
No entanto, o Shabab empatou o jogo, logo a abrir a segunda parte, aos 49 minutos, por Yuri César, e seria o jogador brasileiro a assinar a reviravolta no resultado, com um segundo golo aos 68 minutos, antes de Juma fixar o resultado final aos 88.
A equipa de Paulo Sousa soma, assim, a quinta vitória consecutiva e ascende ao segundo lugar da classificação, agora a quatro pontos do líder Al-Ain e ainda com um jogo em atraso por disputar, enquanto o Al Wasl segue no quarto lugar, agora com menos quatro pontos do que o Al Shabab Al-Ahli.