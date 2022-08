O Al Ahly, treinado pelo português Ricardo Soares, ficou a um ponto de garantir o segundo lugar na Liga Egípcia, após vencer na receção ao Enppi (2-0), em jogo da 32.º e antepenúltima jornada.

Num desafio em que teve apenas 17 jogadores disponíveis, sendo que vários em idade júnior, o Al Ahly chegou aos golos através do defesa Karim Fouad, aos 71 minutos, e do médio Mohamed Mahmoud (90+1), já tempo de compensação.

Com este resultado, a equipa treinada pelo português, terceira colocada, com 67 pontos, ficou a apenas um do segundo posicionado Pyramids, numa classificação liderada pelo já campeão Zamalek (76 pontos), de Jesualdo Ferreira.