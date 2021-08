Não já João Félix, não há um futebol rico, mas o Atlético Madrid cumpre e vence. No caso, vence o Elche. Um golo de Ángel Correa, aos 38 minutos, foi suficiente para agarrar mais três pontos simeonistas, apenas com nota suficiente.



O argentino apareceu bem isolado sobre a direita e, perante o guarda-redes Kiko Casilla, finalizou com segurança, de trivela. Depois de ter bisado em Vigo na primeira jornada, Correa confirmou estar inspirado neste início de temporada.

Luis Suárez, mais atrasado na preparação, jogou os últimos 30 minutos. Na próxima partida já será certamente titular e dará outro poder de fogo a este Atlético que tanto dele precisa.

FICHA DE JOGO DO ATLÉTICO-ELCHE

VÍDEO: o golo de Ángel Correa (aos 4'52)