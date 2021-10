O Ath. Bilbao venceu este sábado o Villarreal por 2-1 e subiu ao quinto lugar à condição da Liga Espanhola, em igualdade com o Rayo Vallecano (o Barcelona, que este domingo defronta o Real Madrid tem menos um ponto e menos um jogo).

A vitória começou a ser construída com um golo de Raul Garcia, aos 14 minutos, após assistência de Iñaki Williams, mas o Villarreal chegou ao empate aos 32 minutos, com um golo do central Coquelin, após assistência de Alberto Moreno.

Aos 77 minutos, porém, Muniaín fez o 2-1 final, na marcação de um penálti, após falta de Alberto Moreno vista pelo VAR. Logo a seguir, Alex Berenguer perdeu a hipótese de fazer o 3-1, ao falhar uma outra grande penalidade.