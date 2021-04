José Gomes abandonou o comando técnico do Almería, da segunda divisão espanhola, depois de ter somado o quarto jogo consecutivo sem vencer, segundo revelou o próprio treinador, num comunicado enviado à agência EFE.

O treinador português, que chegou ao clube na reta final da última temporada, deixa o Almería no terceiro lugar da segunda divisão, com 62 pontos, em zona de play-off e a seis dos lugares de subida direta ao primeiro escalão, quando faltam disputar seis jornadas.

«Gostaria de ter ficado até ao fim, mas o futebol muitas vezes é assim. Respeito a decisão do clube. Depois do líder, esta equipa é a que marca mais golos em toda a prova e é aquela que muitos consideram que tem o melhor tratamento de bola», explicou o técnico de 50 anos.

Além de ter registado quatro encontros seguidos sem vencer (dois empates e duas derrotas), o Almería apenas alcançou um triunfo nos últimos oito jogos.

Esta foi a segunda experiência de José Gomes no futebol espanhol, depois de sido de adjunto do Jesualdo Ferreira no Málaga, em 2010/11.

No Almería jogam ainda os portugueses Ivanildo, João Carvalho e Samuel Costa.