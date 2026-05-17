Espanha: Levante de Luís Castro vence aflito Maiorca de Samu Costa
Equipa insular segue para a última jornada em penúltimo lugar na tabela
Num dia recheado de jogos de lés a lés em Espanha, a penúltima jornada da La Liga trouxe alterações à luta pela permanência este domingo.
No jogo que mais diz respeito a Portugal, o Levante de Luís Castro recebeu e venceu o Maiorca de Samu Costa, por 2-0. A equipa de Valência sobe do 19.º posto para o 15.º, ficando mais perto da permanência.
Já o Maiorca, das Ilhas Baleares, cai do 18.º para o 19.º e complica ainda mais as contas, mantendo ainda a esperança para a última jornada, em casa. O jovem Carlos Espi e Kervin Arriaga fizeram os golos do Levante. Foi um jogo de loucos, com duas expulsões e um penálti falhado aos 90+6m pela equipa de Castro.
O Girona também cai na tabela após uma derrota por 1-0 em casa do Atlético Madrid, no jogo que marcou a despedida de Antoine Griezmann dos adeptos 'colchoneros'. O Girona fica em 18.º posto, com 40 pontos, mais um do que o Maiorca.
Já o Elche de André Silva (titular) venceu em casa o Getafe, por 1-0, e pode entrar para a última jornada mais tranquilamente. Victor Chust consagrou com um golo o domínio do Elche.
Elche (17.º) tem 42 pontos, os mesmos que Osasuna, que perdeu para o Espanhol (2-1) e Levante. As três equipas estão em posição de permanência.
Nos restantes resultados, Athletic Bilbao empatou com Celta de Vigo (1-1), o já despromovido Oviedo perdeu com o Alavés (1-0), Valência goleou a Real Sociedad (4-3) e o Rayo Vallecano bateu o Villarreal de Renato Veiga (2-0).