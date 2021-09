O Levante de Ruben Vezo foi ao campo do Elche arrancar um empate 1-1 em jogo da quinta jornada da liga espanhola, enquanto o Osasuna levou três pontos da visita a Alavés (2-0).

Em Alicante, o Elche esteve em vantagem desde o minuto 33, quando Lucas Perez abriu o marcador para a equipa da casa, mas o Levante, com o central português entre os titulares, acabou por chegar ao empate no início da segunda parte, com um golo de Jose Luis Morales.

Com este empate, o Elche segue no 11.º lugar, com 6 pontos, enquanto o Levante é 14.º, com apenas quatro pontos.

Melhor está o Osasuna que, também este sábado, foi ao País Basco bater o Alavés por 2-0 e saltou para o sexto lugar da classificação. David Garcia abriu o marcador, a passe de Ruben Garcia, aos 22 minutos, enquanto Roberto Torres, na conversão de uma grande penalidade, confirmou o triunfo dos visitantes aos 29.