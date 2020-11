Levante e Elche empataram este sábado a uma bola, em jogo da décima jornada da Liga espanhola.

A jogar em casa, o emblema de Valência – que contou com Rúben Vezo a titular – adiantou-se cedo no marcador: Melero fez o 1-0 aos 12 minutos, após assistência de José Campaña, antigo jogador do FC Porto.

Na segunda parte, aos 64 minutos, Tete empatou para a formação visitante e fixou o resultado final em 1-1.

Com este resultado, o Levante está na 17.ª posição, a primeira acima da linha de água, com sete pontos – mas mais um jogo do que os rivais diretos. Já o Elche é sétimo, com 12 pontos.