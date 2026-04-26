Neste domingo disputaram-se quatro partidas na La Liga espanhola, com um total de 15 golos. Uma tarde de domingo recheada, com alguns portugueses em ação.

No último dos duelos, o Villarreal recebeu no La Cerámica o Celta de Vigo, vencendo por 2-1. O internacional português Renato Veiga foi titular.

Gerard Moreno iniciou cedo o triunfo, com uma grande penalidade marcada aos dois minutos. Nicolás Pepe fez o segundo aos 29 minutos. Borja Iglesias reduziu para os galegos, de grande penalidade. O Villarreal segura a terceira posição.

Noutro reduto, mais a norte, o Oviedo perdeu em casa com o Elche, por 2-1. Foi um jogo marcado por um desentendimento entre David Carmo e um adepto do próprio clube. André Silva foi titular pelo Elche e Martim Neto não saiu do banco.

O Osasuna venceu em Pamplona o Sevilha, que continua perigosamente perto da descida. Venceram por 2-1, o que significa que os sevilhanos são antepenúltimos, com 34 pontos.

Por último, a Real Sociedad empatou em casa do Rayo Vallecano a três golos. Mikel Oyarzabal bisou pelos bascos, que têm qualificação para a Liga Europa por via do triunfo na Taça de Espanha.