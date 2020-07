O Sevilha e o Almería confirmaram ter registado, cada clube, um caso positivo de covid-19 nos respetivos plantéis.

Os sevilhanos, onde alinha o português Rony Lopes, informa que se trata de um jogador e que o mesmo se encontra assintomático e a cumprir, isolado em casa, os protocolos estabelecidos.

Na mesma nota, o emblema da Andaluzia informa, na sequência do diagnóstico feito a 27 de julho, resolveu efetuar já dois testes PCR ao resto do pessoal, sendo que no primeiro, cujos resultados já foram conhecidos, todos os resultados foram negativos. Para já, os treinos estão suspensos pelo menos até esta quinta-feira à tarde.

O Almería, equipa que é agora orientada pelo português José Gomes, informou ter diagnosticado um caso positivo num elemento da equipa principal. O emblema da II Liga espanhola não especificou se se trata de um jogador. Tal como o Sevilha, suspendeu os treinos e todos os jogadores estão nas respetivas habitações.

Refira-se que estas duas equipas estão ainda em competição na temporada 2019/20. O Sevilha joga a 6 de agosto para a Liga Europa com a Roma de Paulo Fonseca, enquanto o Almería está qualificado para o play-off de subida à Liga espanhola.

Entretanto, o Saragoça, também implicado no play-off de promoção à Liga espanhola, deu conta que um jogador da equipa principal testou positivo à covid-19 esta quarta-feira. Trata-se da terceira equipa da II Liga espanhola a dar conta da existência de contágios nos plantéis no espaço de poucos dias, depois do Almería, também esta quarta-feira, e do Fuenlabrada, cuja equipa está confinada num hotel da Corunha depois de diagnosticado um surto com 28 casos no plantel.

(artigo atualizado)