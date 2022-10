Ricardo Sá Pinto vai permanecer no comando técnico do Esteghal.

O clube iraniano passa por uma grande convulsão interna, à semelhança do que acontece com o próprio país, depois do governo ter demitido o anterior presidente, o que surpreendeu Sá Pinto.

Nesse sentido, o treinador manifestou a vontade de deixar o Esteghal, mas foi aconselhado pelo antigo presidente a não o fazer. Esta segunda-feira reuniu com o novo homem forte do clube e acertou a continuidade à frente da equipa que lidera o campeonato iraniano.

Isso mesmo foi transmitido pelo Esteghal nas redes sociais.

«Ali Fethullahzadeh, o novo CEO do Esteghlal, reuniu esta manhã com Ricardo Sá Pinto, treinador principal da equipa, e nesta reunião as partes reforçaram os laços de cooperação total para o sucesso de Esteghlal», pode ler-se numa nota.

O novo presidente do clube até tornou público o que disse a Sá Pinto na reunião.



«Estou muito feliz em conhecê-lo. Eu costumava acompanhar os jogos do Esteghlal com atenção e acho que o Esteghlal joga um futebol bonito e autoritário. Isso deve-se aos seus esforços e aos esforços de todos os funcionários e jogadores. O pedido que lhe faço é que continue este trabalho e que possa até melhorá-lo. Ao contrário de alguns rumores, você, os funcionários e os jogadores têm total apoio da direção. Você é o treinador principal do Esteghlal e tem total autoridade no seu trabalho. Qualquer decisão que tome, eu apoio-o», disse o dirigente.