Cristiano Giuntoli, antigo diretor-desportivo da Juventus entre 2023 e 2025, fez uma admissão sobre um atleta do FC Porto. O Corriere dello Sport reproduziu algumas confissões de Giuntoli, que defendeu o trabalho realizado no clube de Turim.

Nomeadamente, em relação às transferências, em conversa com o jornalista Ivan Zazzaroni. «Os meus jogadores são todos titulares. Não estou à procura de controvérsia. Não tive tempo para trabalhar, apenas um ano. Paguei pela lesão do Bremer. Sabias que o Manchester City queria o Alberto Costa? Eu reorganizei as contas. Cheguei quando eles estavam a perder 300 milhões, agora estão a perder 58. A média de idades passou de 30 para 25», defendeu.

Giuntoli não especificou o período em que o City queria Alberto Costa - se já durante o período em que o lateral pertencia ao clube, ou no mercado de janeiro de 2025, quando o clube entrou na corrida pelo lateral que pertencia ao V. Guimarães. A verdade é que vários clubes tentaram contratá-lo aí, em especial o Sporting de Rui Borges.

Costa viria a assinar pela Juventus por 12,5 milhões, mais 2,5 em objetivos. Fez 14 jogos no clube italiano, ingressando no verão no clube do coração, o FC Porto, por 15 milhões mais um em variáveis, com João Mário a seguir o caminho inverso.