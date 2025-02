O português Luís Campos, consultor do futebol do Paris Saint-Germain, tem sido associado a um novo cargo na Federação saudita, tendo em vista o Mundial de 2034, que se realiza naquele país. No entanto, essa entidade rejeita negociações com o português.

Nos últimos dias, o jornal Le Parisien adiantou que a federação do país do Golfo teria oferecido ao português um contrato de dez anos com um salário anual de 20 milhões de euros. No entanto, a entidade reagiu nesta quinta-feira, através de um comunicado.

«Em resposta às recentes especulações da imprensa sobre possíveis negociações com o português Luís Campos, atual dirigente do Paris Saint-Germain, com vista à sua nomeação como chefe da gestão técnica da Federação, a Federação Saudita de Futebol gostaria de esclarecer que essas informações são completamente infundadas», afirmam.

«A Federação ressalta a importância de confiar em fontes oficiais e estabelecer contacto direto com seu departamento de comunicação institucional para garantir a veracidade e confiabilidade das informações divulgadas», atiram ainda.

O dirigente não renovou, até agora, o contrato que o vincula ao PSG até junho. Natural de Esposende, Luís Campos já foi coordenador técnico do Mónaco e consultor do Celta de Vigo.